Erster Neumünsteraner stirbt an Corona

Neumünster

Oberbürgermeister Olaf Tauras zeigte sich tief betroffen. „Dieser Todesfall zeigt uns, wie heimtückisch die Krankheit ist. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen des Verstorbenen“, teilte er mit.

Zwölf Corona-Patienten liegen im FEK Neumünster

Bis zum Mittwoch (8. April, 13 Uhr) wurden in Neumünster 36 Fälle einer Covid-19-Erkrankung bestätigt. Fünf Personen aus Neumünster befinden sich im Friedrich-Ebert-Krankenhaus und wurden dort isoliert. Im FEK werden derzeit zwölf Corona-Patienten behandelt, davon sechs auf der Intensivstation. Drei Menschen sind dort bereits gestorben.

Sieben Patienten sind bereits wieder genesen

Aktuell stehen in Neumünster 74 Menschen unter Quarantäne. Sieben Patienten mit Labornachweis einer Covid-19 Erkrankung gelten aber auch bereits wieder als genesen.

Zwei neue Fälle am Mittwoch

Am Mittwoch kamen zwei neue Fälle hinzu. Zwei Frauen hatten sich durch Kontakte mit positiv getesteten Patienten angesteckt. Eine der beiden Frauen ist in der Landesunterkunft für Flüchtlinge untergebracht und wurde dort gemeinsam mit ihren beiden Töchtern ins Quarantäne-Haus der Einrichtung verlegt. In der Erstaufnahme wurden jetzt fünf Fälle bestätigt.

