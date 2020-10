Weil die Corona-Zahlen in Neumünster zuletzt deutlich gestiegen sind, hat die Stadtverwaltung die Kontrollen in der Gastronomie verschärft. Einige Gastwirte wenden die Hygieneregeln und die Erhebung der Kontaktdaten nicht mehr so zuverlässig an, teilte die Stadt mit. Es gab bereits Bußgelder.