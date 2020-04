Flüchtlingsunterkunft Neumünster unter Quarantäne

Neumünster

Die betroffene Asylbewerberin ist seit Herbst 2019 mit ihrer Familie in Neumünster untergebracht und hatte sich in den vergangenen Monaten gemeinnützig in der Erstaufnahme betätigt und dadurch häufig Kontakt zu anderen Bewohnern und zu Mitarbeitern des DRK.

Getestet wurde sie nun, weil vor der geplanten Weiterleitung in einen Kreis oder eine kreisfreie Stadt sichergestellt werden sollte, dass sie gesund ist und keine Infektionsgefahr für die aufnehmende Kommune darstellt. Nun kam aber das positive Testergebnis.

Frau war überall in der Unterkunft unterwegs

„Da sich die jetzt erkrankte Frau über einen längeren Zeitraum im nicht isolierten Teil der Landesunterkunft aufgehalten hat, sehen wir uns gezwungen, die gesamte Unterkunft unter Quarantäne zu stellen“, sagte die Leitende Amtsärztin Dr. Alexandra Barth vom Gesundheitsamt Neumünster.

Die Frau wurde gemeinsam mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern direkt nach Eingang des Testergebnisses in das Quarantäne-Haus verlegt. Darüber hinaus wurden noch in der Nacht die Kontaktpersonen in der Landesunterkunft recherchiert.

Bewohner dürfen ihre Zimmer nicht mehr verlassen

Die wurden gemeinsam mit ihren Familien im Ankunftshaus isoliert, bis die Testergebnisse für sie vorliegen. Auch die Bewohner der anderen Häuser sind angehalten, sich nach Möglichkeit in ihren Zimmern aufzuhalten. Aufgrund der Quarantäne-Entscheidung dürfen die Bewohner die Landesunterkunft nicht mehr verlassen und das Verwaltungsgebäude nicht mehr betreten.

Zwei Mitarbeiter des DRK wurden am Freitagmorgen direkt bei Arbeitsantritt noch in ihren Autos getestet und anschließend in häusliche Isolation geschickt.

Innen-Staatssekretär Torsten Geerdts zeigte sich zufrieden: „Die gute Vorbereitung des Landesamtes mit Notfallplänen und großzügig bemessenen Isolationsmöglichkeiten macht sich nun bezahlt. Das Landesamt hat noch in der Nacht in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt alles Notwendige veranlasst, um eine weitere Ausbreitung in und außerhalb der Landesunterkunft zu verhindern“, teilte er mit.

