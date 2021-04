Corona Gedenken in Einfeld: „So vieles liegt uns auf den Herzen“

Neumünster

„Unser musikalischer Gottesdienst soll nicht nur an die direkten Opfer der Pandemie erinnern, wir wollen auch der vielen Menschen gedenken, die in den vergangenen vierzehn Monaten einen einsamen Tod in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gestorben sind“, wandte sich Pastor Christian Dahl an die rund 30 Besucher. „Dieses Leid anzusprechen und den enormen Einsatz sehr vieler engagierter Menschen zu würdigen, ist uns ein wichtiges Anliegen.“

Posaunenchor Einfeld gab den Anstoß

Er sei deshalb dankbar gewesen, als Chorleiter Henning Petersen vorschlug, eine gemeinsame Andacht der Kirchengemeinde und des Posaunenchores Einfeld zum Corona-Gedenken zu veranstalten.

Insgesamt vier mehrstrophige Lieder und Choräle hatten die 13 Bläser des Posaunenchores vorbereitet. Sichtbar ergriffen lauschten die Besucher der so schmerzlich vermissten Livemusik. Auch die Musiker freuten sich über ihren ersten öffentlichen Auftritt nach Monaten. „Das gemeinsame Spiel fehlt uns allen sehr“, sagte Trompeterin Anette Förster nach der Andacht. „Schlimm“ seien die seit einem Jahr ausfallenden Proben vor allem für die Anfänger, fügte Chormitglied Dirk Schlizio hinzu. „Da kann uns Bläsern viel Nachwuchs verloren gehen“, warnte er.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In seiner Ansprache ließ Pastor Christian Dahl die letzten 14 Monate Revue passieren. „Corona hat unser aller Leben durcheinander geworfen. Jeder hat Erinnerungen, die nicht vergessen werden sollten“, wandte er sich an die Gemeinde. Dahl selbst erinnerte sich an den 13. März 2020, als er seine letzte Trauerfeier unter normalen Bedingungen abhielt.

Zwei Tage vor dem Besuch des Ehemannes verstorben

Er erinnerte sich an das Gespräch mit einem Gemeindeglied, das seine kranke Frau wochenlang nicht in der Klinik besuchen durfte. „Zwei Tage vor dem anvisierten Besuchstermin ist sie verstorben“, sagte Dahl.

Lesen Sie auch: Interview Klaus Onnasch - Wie umgehen mit Trauer in Corona-Zeiten?

Der Pastor erinnerte sich an abgesagte Trauungen im letzten Jahr, die auf dieses Frühjahr verschoben wurden und nun erneut aufs nächste Jahr vertagt werden müssen. „Ich erinnere mich an die vielen Hoffnungssteine, die auch unsere Gemeinde schmückten“, so Dahl weiter. „Ich erinnere mich an den Applaus für die Pflegekräfte und frage mich: wo ist er geblieben? So vieles liegt uns auf den Herzen!“