Neumünster

Noch am Montagnachmittag hatte die Stadt Neumünster mitgeteilt, dass der Wochenmarkt auf dem Großflecken aufgrund des Feiertages am Karfreitag auf Gründonnerstag, 1. April, vorverlegt wird. Das gleiche solle für den Markt in Tungendorf gelten. Das ist das seit vielen Jahren übliche Vorgehen in Neumünster.

"Der Wochenmarkt in Neumünster muss voraussichtlich ganz ausfallen"

Am Dienstagmorgen ruderte die Stadtverwaltung zurück: "Der Wochenmarkt kann nicht vom Karfreitag auf den Gründonnerstag vorverlegt werden und muss voraussichtlich ganz ausfallen auf dem Großflecken und in Tungendorf." Ob der Markt am Ostersonnabend stattfinden könne, prüfe die Stadt gerade in Abstimmung mit dem Land Schleswig-Holstein, teilte Stadtsprecher Stephan Beitz mit.

Bundesregierung und Länder hatten sich in der Nacht zu Dienstag darauf geeinigt, dass vom 1. bis 5. April (Gründonnerstag bis Ostermontag) die Geschäfte geschlossen bleiben müssen; nur der „Lebensmitteleinzelhandel im engen Sinne“ darf am Karsonnabend (3. April) öffnen.