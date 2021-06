Neumünster

Das Impfzentrum in Neumünster startet am Freitag um 9 Uhr mit offenen Impfterminen. Auch im Impfzentrum in Husum wird es ab Freitag, 12 Uhr, Corona-Impfungen mit Astrazeneca ohne Anmeldung geben. Das offene Angebot im Impfzentrum in Lübeck beginnt am Sonnabend.

Ab Sonnabend können sich dann täglich in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr Personen ab 18 Jahren an allen drei Standorten ohne Anmeldung mit Astrazeneca impfen lassen.

Impfwillige müssen sich auf Wartezeit einstellen

Die Impfwilligen sollten sich auf längere Wartezeiten einrichten, gab das Ministerium an. Die Zweitimpfung folge fünf Wochen später. Der Impfstoff stammt aus dem Bestand von fast 60.000 Dosen, die Dänemark Schleswig-Holstein überlassen hatte und deren Haltbarkeit zum Monatsende abläuft.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt den Stoff in erster Linie für über 60-Jährige und bei Jüngeren eine Entscheidung gemeinsam mit dem Arzt.