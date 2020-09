Das Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster hat am Dienstag auf die gestiegenen Infektionszahlen reagiert. Die Zahl der Besucher für einen stationär aufgenommen Patienten ist per sofort reduziert worden. Die Stadt Neumünster meldete am Dienstagmittag vier neue Fälle. Der verkaufsoffene Sonntag soll trotzdem stattfinden.