Schleswig-Holstein verschärft ab Montag, 22. März, die Corona-Regeln in den Kreisen und kreisfreien Städten, in denen die Corona-Inzidenz über 50 liegt. Das betrifft auch Neumünster, hier liegt die Inzidenz über 80. Was ändert sich am Montag?

Wie hoch ist die Corona-Inzidenz in Neumünster?

Am Mittwoch, dem Stichtag für die Verschärfung am Folge-Montag, lag die Inzidenz laut Statistik der Stadt Neumünster bei 85 Infektionen pro 100.000 Einwohnern. Am Donnerstag ist sie sogar auf 91,4 gestiegen.

Was passiert ab Montag mit dem Einzelhandel?

Der Einzelhandel darf auch in Neumünster grundsätzlich offen bleiben, muss aber auf das „Click & Meet“-Modell umschwenken: Einkaufen ist bei Gütern außerhalb des täglichen Bedarfs nur nach Terminvereinbarung möglich. Das kann auch auf Anruf oder sogar Zuruf vor der Tür geschehen.

Es darf nicht mehr als eine Person pro 20 Quadratmeter im Geschäft sein. Die Kontaktdaten müssen erhoben, die Hygieneregeln eingehalten werden. Kontaktdaten können auch über eine App auf dem Smartphone aufgenommen werden.

Gilt das für alle Branchen?

Das ist noch nicht sicher. Möglicherweise gibt es Sonderregeln für Blumen- oder Buchläden, die auch vorher schon eine gewisse Sonderrolle hatte. Die Stadtverwaltung von Neumünster muss den neuen Erlass der Landesregierung abwarten, der frühestens Donnerstagabend erwartet wird.

Wie reagiert Nortex in Neumünster auf die Verschärfung?

Unerschrocken gibt man sich bei Nortex in Neumünster. Der große Modehändler stellt auf „Click and Meet“ um. Das System funktioniere sogar jetzt schon einwandfrei, sagt Geschäftsführer Kai Först. Wer einkaufen möchte, trage einfach seine Kontaktdaten vor Ort in ein Formular ein – alles Übrige bleibt wie gewohnt. Die Kunden könnten weiterhin „spontan zu uns kommen, um einzukaufen.“

Was wird aus dem Tierpark Neumünster, dem Museum Tuch+Technik und dem Gerisch-Park?

Das ist noch nicht entschieden. Auch hier ist der Landeserlass entscheidend. Voraussichtlich werden auch sie nur mit Terminbuchung öffnen dürfen.

Ändert sich etwas in den Schulen in Neumünster?

Nein. Die Schulen in Neumünster bleiben auf. Jahrgangsstufen 1 bis 6 haben weiter Präsenzunterricht, die Klassen 7 bis 13 Wechselunterricht.

Ändert sich etwas in den Kitas?

Nein, sie bleiben auf wie gehabt.

Was passiert, wenn die Inzidenz in Neumünster über 100 steigt?

Dann wird der Handel wieder komplett schließen müssen. Weitere Auflagen und Einschränkungen sind dann zu erwarten.

Wo kann ich mich in Neumünster auf Corona testen lassen?

Zwei Apotheken betreiben seit Dienstag ein Testzentrum für kostenlose "Bürgertests" in der Stadthalle, Kleinflecken. Es ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet, die Öffnungszeiten werden aber bald ausgeweitet.

Auch eine Terminvergabe im Internet soll in den nächsten Tagen freigeschaltet werden (www.corona-testzentrum-neumuenster.de).

Das Deutsche Rote Kreuz betreibt sein Testzentrum an den Holstenhallen. Dort werden ab dem 22. März auch zusätzlich die kostenlosen "Bürgertests" angeboten (täglich 13 bis 18 Uhr ohne Anmeldung, auch am Wochenende und feiertags).