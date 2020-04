Viel Interesse an den Veranstaltungen

Neumünster

"Mich persönlich machr es sehr stolz, wie schnell und engagiert mein Team auf die Situation reagiert hat", sagte Dietrich Mohr, Vorsitzender des Jugendverbands Neumünster.

Am 13. März stand der Besuch im Sendezentrum von RSH an, um den Kindertag vorzubereiten. Es kam zu einer Telefonkonferenz, da der Sender in so einem Katastrophenfall an den Staatsvertrag gebunden ist, der verpflichtet, immer sendebereit zu sein und deshalb niemanden ins Gebäude darf.

Abwechslung im Corona-Alltag

"Von da an ging es rasant schnell, die Ergebnisse kennen wir Alle. Wir haben ganz fix überlegt, wie wir den Kindern und Jugendlichen ein klein wenig Abwechslung in den Corona-Alltag bringen können und das Ergebnis ist mehr als zufriedenstellend. Zumal wir alle Anfänger auf dem Gebiet waren", so Mohr.

Die Aufrufe der Angebote:

· Brot backen leicht gemacht (233 Views)

· Die besten Papierflieger der Stadt (166 Views)

· Logo! Alles Lego! (142 Views)

· Feriensteine bemalen (171 Views)

· Wikingerschach für den Tisch (145 Views)

· Basteln mit Resten (106 Views)

· Brandmalerei (122 Views)

· Schoko Crossies (136 Views)

· Crossboccia (125 Views)

· Postkarten zu Ostern (110 Views)

· Ostereier bemalen (102 Views)

· Do it yourself Garderobe (115 Views)

· Sonnenfänger (95 Views)

· Vogelhäuschen (93 Views)

· Steinbilder (103 Views)

· Murmelbahn bauen (72 Views)

· Buchtruhe bauen (82 Views)

· Pfannkuchentorte (101 Views)

