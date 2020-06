Keine neuen Fälle in Neumünster

Neumnüster

"Das Corona-Virus ist weiterhin da und wir müssen alle achtsam sein. Die Menschen sollten unbedingt weiterhin die Abstandsregeln einhalten“, appelliert der Olaf Tauras an die Bürger.

Letzte Erkrankte gilt seit Sonntag als genesen

Die letzte erkrankte Covid-19-Patientin gilt seit Pfingstsonntag, 31. Mai 2020, als genesen. Die Statistik weist für die Stadt Neumünster derzeit 79 Covid-19-Erkrankungen aus, keine Person im Krankenhaus, zwei Personen verstorben und aktuell vier Personen in Quarantäne. Am 16. März 2020 hatte Neumünster mit einer Reiserückkehrerin aus dem Skiurlaub in Österreich die erste Covid-19-Erkrankung.

Anzeige

„Wir weisen die Bürgerinnen und Bürger noch einmal eindringlich darauf hin, unbedingt Abstand zu halten, um weitere Infektionen zu vermeiden. Zudem sollten die Hygieneregeln unbedingt beachtet werden“, appelliert die Leitende Amtsärztin Dr. Alexandra Barth vom Fachdienst Gesundheit an die Bevölkerung.

Weitere KN+ Artikel

Mehr aus der Region Neumünster lesen Sie hier.