Wegen Corona fielen im April und Mai in Neumünster alle Sitzungen der politischen Gremien aus, aber die nehmen jetzt wieder ihre Arbeit auf. Um Abstände zu wahren, wurden für die Ausschüsse und die Ratsversammlung größere Räume gewählt. Die Sitzungen sind öffentlich, aber Besucher unerwünscht.

Von Thorsten Geil