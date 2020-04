Bauer Reimers hofft auf Erntehelfer

Spargelbauer Andy Reimers beweist unternehmerische Weitsicht. Als Schlachtereien aufgrund der Corona schließen mussten, warb der Padenstedter freigestellte Rumänen als Erntehelfer an. Damit steht ihm zumindest die Hälfte der Leute, die er während der Spargelernte beschäftigt, zur Verfügung.

Von Susanne Wittorf