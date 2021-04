Ob die Stadt Neumünster die "Notbremse" mit schärferen Corona-Auflagen ab kommender Woche wieder lösen kann, ist vorerst noch offen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch weiter gefallen - von 87,7 auf 86,4. Die Landesregierung hat die Entscheidung für eine Lockerung für Donnerstag angekündigt.

Mögliche Lockerungen in Neumünster: Entscheidung fällt erst Donnerstag

Von Sven Detlefsen