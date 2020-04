Iso-Container für Quarantänefälle

Neumünster

Das Landesamt für Ausländerangelegenheiten (LfA) in Neumünster bestätigte die Angaben der Stadt, dass zwei Familienangehörige von bereits Infizierten positiv getestet wurden. Diese Entwicklung sei zu erwarten gewesen, berichtet die Landesbehörde. Die betroffene Familie war im eigens eingerichteten Quarantäne-Haus auf dem Gelände der Landesunterkunft untergebracht. Dadurch bestehe für die anderen Bewohner der Unterkunft keine Infektionsgefahr. Am Dienstag wurden aus der Unterkunft an einem Tag sogar zehn neue Fälle gemeldet.

Bereits seit dem 3. April Quarantäne in der Landesunterkunft

Die Quarantäne in dem Haus der Landesunterkunft bestehe bereits seit dem 3. April und sei bereits zweimal verlängert worden, berichtet Wolfgang Kossert, Pressesprecher des LfA. Vier Wohncontainer in Zweierblöcken seien jetzt zusätzlich als umzäunte Isolationsbereiche ausgewiesen worden. Jeweils sechs Personen können in einem Container untergebracht werden. Dadurch könnten zur Eindämmung des Infektionsgeschehens mehrere Kohorten gebildet werden.

„Mit den neuen Maßnahmen wollen wir verhindern, dass aus der Quarantäne in der Landesunterkunft eine unendliche Geschichte wird“, erläuterte Christopher Budde, stellvertretender Leiter des LfA, diese Schritte. „Denn für Menschen, die in ihrem Haus oder ihrer Wohnung leben, ist eine Corona-Quarantäne in der Regel nach zwei Wochen überstanden, in der Gemeinschaftsunterkunft ist das ungleich schwerer.“

62 nachgewiesene Corona-Infektionen in Neumünster

Insgesamt stehen in Neumünster derzeit 114 Personen unter Quarantäne, berichtet die Stadt. Von den aktuell 62 nachgewiesenen Covid-19 Erkrankten befänden sich derzeit drei im Friedrich-Ebert-Krankenhaus. Um die mögliche Infektionskette zu unterbrechen, ermittelt der Fachdienst Gesundheit derzeit weiter Kontaktpersonen, die ebenfalls häuslich isoliert werden. Bereits am 8. April war ein Neumünsteraner mit einer Corona-Erkrankung gestorben. 26 Personen im Stadtgebiet gelten derzeit als genesen.

„Wir weisen die Bürgerinnen und Bürger noch einmal eindringlich darauf hin, unbedingt Abstand zu halten, um weitere Infektionen zu vermeiden. Zudem sollten die Hygieneregeln unbedingt beachtet werden“, appelliert die Leitende Amtsärztin Dr. Alexandra Barth vom Fachdienst Gesundheit an die Bevölkerung. Der Fachdienst kontrolliere täglich die Lageeinschätzung des Robert Koch-Instituts und stehe im Austausch mit dem Gesundheitsministerium des Landes.

Für Fragen zum Thema Corona hat die Stadt ein Bürgertelefon eingerichtet, 04321/3322888.

