Das Neumünsteraner Lebensmittelinstitut KIN muss seinen Betrieb in Corona-Zeiten umstellen: Das Wohnheim steht leer, in der Mensa werden statt täglich 250 Mittagessen nur noch wenige Portionen gekocht. Der Unterricht für angehende Lebensmitteltechniker geht an der Fachschule online weiter.