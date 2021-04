Neumünster

Weil die Corona-Inzidenz am vergangenen Freitag zum ersten Mal seit dem 24. Januar auf über 100 gestiegen war, hatte die Landesregierung für Neumünster die Schließung des Einzelhandels verfügt - und zwar schon von Montag an. Das kam für viele Händler überraschend, denn eigentlich sollte immer mittwochs in Kiel entschieden werden, welche Regeln vom darauffolgenden Montag an gelten sollen.

Der Einzelhandel ist in Neumünster in dieser Woche geschlossen. Das Regelwerk für den Handel und mit neuen Kontaktbeschränkungen gilt zunächst bis zum Sonntag, 18. April. Die Ausgabe von im Internet gekauften oder auch telefonisch bestellten Waren ist allerdings zulässig ("Click & Collect").

"Rohrkrepierer für den Einzelhandel"

"Das ist aber ein Rohrkrepierer für den Einzelhandel. Die meisten unserer Shops bieten es gar nicht an, weil es sich nicht lohnt", sagt Centermanager Christian Langsdorff über "Click & Collect". Offenbar hätten die Konzepte des Handels die Politik nicht davon überzeugen können, dass der Handel kein Infektionstreiber sei.

Tatsächlich ist ein Rundgang durch die Galerie am Montag eine traurige Angelegenheit. Bis auf die Lebensmittler, die Frisöre und einige andere Läden wie die Optiker ist fast alles geschlossen und meist auch verdunkelt. Hier und da weist ein Zettel auf die Möglichkeit der Bestellung und Abholung hin.

Media-Markt Neumünster hält die Fahne hoch

Im Obergeschoss hält der Media-Markt die Fahne hoch. Das Rollgitter vor dem Eingang ist halb heruntergelassen, links davon ist ein kleiner Schalter aufgebaut. Hier können die Kunden die zuvor bestellten Waren abholen und bezahlen. "Das funktioniert problemlos. Aber den Kunden fehlt natürlich das Einkaufserlebnis und unsere fachliche Beratung", sagt Stefan Christensen vom Media-Markt.

Auch das Designer-Outlet-Center (DOC) am Stadtrand ist geschlossen. Nur der Schoko-Laden von Lindt ist laut Ansage auf der Internetseite geöffnet. Lebensmittelgeschäfte dürfen weiterhin geöffnet bleiben.