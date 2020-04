FEK führt planbare Operationen durch

Neumnüster

„Wir werden unsere Kapazitäten für Nicht-Covid-19-Patienten öffnen“, sagte Alfred von Dollen. „Allerdings nur ein kleines bisschen“, fügte er hinzu. Niemand könne sagen, ob die Fallzahlen nach den Lockerungen ab dieser Woche nicht wieder sprunghaft ansteigen werden, gab der Geschäftsführer des Friedrich-Ebert-Krankenhauses zu bedenken. „Bei all unseren Entscheidungen Richtung Öffnung für planbare Eingriffe haben wir unsere Basisreproduktionzahl stets im Blick. Wir hoffen, sie unter 1 halten zu können“, ergänzte sein ärztlicher Direktor, Dr. Ivo Heer.

Maßnahmen gegen norditalienische Verhältnisse

Um Notsituationen wie in Norditalien zu vermeiden, wies das Gesundheitsministerium die Krankenhäuser Anfang März an, sämtliche Kapazitäten für Covid-19-Patienten bereitzustellen und alle nicht dringend notwendigen Therapien aufzuschieben.

60 Prozent Auslastung und 170 freie Betten

„Zum Glück haben sich unsere Befürchtungen bis heute nicht bewahrheitet“, sagte Heer. Im gesamten Bundesgebiet und vor allem im Norden seien bereitgestellte Betten nicht ausgelastet. „Vor der Corona-Krise hatten wir bei einer Auslastung von 90 Prozent 50 freie Betten, in den letzten vier Wochen waren wir zu 60 Prozent ausgelastet und verfügen momentan über 170 freie Betten auf den Normalstationen“, konkretisierte von Dollen die Situation.

Einige Normalstationen können wieder belegt werden

Durch die Lockerungen im jüngsten Corona-Erlass können einige „Normal-Betten“ nun wieder belegt werden. Im FEK will man unter anderem mit den Wartelisten der Herzspezialisten beginnen. Statt der bisher zwei Katheteruntersuchungen sollen ab dieser Wochen wieder vier minimalinvasive Eingriffe durchgeführt werden. „Diese Patienten kommen in der Regel mit einer Übernachtung aus“, erklärte Heer.

Auch im chirurgischen Bereich wollen die Ärzte wieder mit planbaren Eingriffen beginnen. Ab Mittwoch wird eine halbe Station für mittelschwere und schwere Operationen bereitgestellt und ab kommenden Montag wird die gesamte Station für OP-Patienten geöffnet. Vier operative Eingriffe will das FEK am Tag durchführen. Ihre Durchführung wird während einer täglichen Besprechung aller operativen Kliniken geplant.

Neubewertung alle 24 Stunden

„Unsere Öffnung für konservative Eingriffe werden wir alle 24 Stunden neu bewerten“, sagte Heer. „Sollte es zu einem erneuten Anstieg von Corona-Patienten kommen, können wir unsere Lockerungen jederzeit zurückschrauben.“

Neben der täglichen Neuplanung muss laut Erlass weiterhin die Trennung der Patientenströme und des Personals gewährleistet sein. „Für unsere Mitarbeiter bedeutet das seit Wochen eine hohe Belastung“, sagte Heer. Er danke dem gesamten Krankenhauspersonal ganz ausdrücklich für ihr großes Engagement in diesen schwierigen Zeiten, „die uns noch eine gute Weile bewegen werden.“

