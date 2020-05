Das Land räumt den Kommunen in Schleswig-Holstein mit der ab 4. Mai geltenden Landesverordnung die Möglichkeit ein, Spielplätze wieder zu öffnen. Vor diesem Hintergrund strebt Neumünsters Bürgermeister Olaf Tauras eine schrittweise Umsetzung dieser Möglichkeit in der kommenden Woche an.