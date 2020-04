Nortex und DOC öffnen nicht

Neumünster

Eigentlich könnte man bei Nortex ab Montag, 20. April, wieder einkaufen. Dank der gelockerten Corona-Auflagen in Schleswig-Holstein dürfen im Einzelhandel Geschäfte auf 800 Quadratmetern Fläche wieder öffnen, wenn die nötigen Abstandsregeln eingehalten werden. Nortex verfügt über 10.000 Quadratmeter Verkaufsraum. Dennoch bleibt das Modehaus bis auf Weiteres geschlossen.

Nortex braucht Platz, um seine Kunden angemessen zu bedienen

"Unserem Anspruch, unseren Kunden eine breite Vielfalt an hochwertiger Kleidung zu bieten, könnten wir so nicht gerecht werden", erläutert Nortex-Geschäftsführer Kai Först. "800 Quadratmeter sind für das Nortex-Gefühl von Großzügigkeit und Komfort viel zu eng."

Auch im benachbarten Designer-Outlet-Center (DOC) bleiben die Türen der Geschäfte vorerst geschlossen. "Outlet-Center sind touristische Anziehungsorte, sie locken die Menschen über die Ländergrenzen hinweg an – genau das, was wir derzeit nicht brauchen können", führt Kai Först weiter aus. Es gehe nach wie vor darum, Infektionen mit dem Corona-Virus so effektiv wie möglich zu vermeiden: "Die Gesundheit der Menschen hat klaren Vorrang. Da ist es nachvollziehbar, dass die Beschränkungen durch die Corona-Krise hier vorerst nicht gelockert werden können."

Unverständnis über die Öffnung der Holstengalerie

Aus den gleichen Gründen sei es für ihn schwer zu verstehen, dass die Holstengalerie im Zentrum Neumünsters wieder geöffnet wird. Dort treffen, ähnlich wie im Outlet-Center, rund zwei Millionen Menschen im Jahr aufeinander. Zum Vergleich: Bei Nortex kaufen jährlich rund 70.000 Menschen ein.

Nortex hofft auf eine baldige Öffnung

Aufgrund der geringen Platzverhältnisse in den meist kleinen Geschäften der Holstengalerie könnten die Abstandsregeln nur schlecht eingehalten werden. "Bei uns ist Infektionsschutz einfacher", ist Först sicher. Und hat Zahlen parat: Das Modehaus am Grünen Weg verfügt über viel Platz – von den Parkplätzen in Überbreite über das großzügig auf der Fläche verteilte Bekleidungssortiment im Verkaufsraum bis hin zu extra breiten Umkleidekabinen. Först: "Dadurch und besonders sorgsame Hygienemaßnahmen können wir den Infektionsschutz hier ideal umsetzen und ein Höchstmaß an Sicherheit für die Kunden gewährleisten."

Daher hofft man auch bei Nortex auf eine baldige Öffnung des gesamten Geschäftes.

