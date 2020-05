Sparkasse Südholstein öffnet Filialen

Neumünster

Von Ende März an hatte die Sparkasse mit Hauptsitz in Neumünster den persönlichen Kundenverkehr aufgrund der Corona-Maßnahmen nur in acht Filialen aufrechterhalten, darunter die Filiale Neumünster-Kuhberg. Ab Montag, 4. Mai, stehen die Mitarbeiter nun wieder in allen Filialen für den Kundenservice jeweils Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie Donnerstag von 14 bis 17 Uhr zur Verfügung. Ausführliche Beratungsgespräche sind auch außerhalb dieser Öffnungszeiten möglich. Die Terminvereinbarung erfolgt entweder über die persönlichen Kontaktdaten des Beraters oder über die zentrale Telefonnummer 04321/408-4444.

Sparkasse trifft umfangreiche Maßnahmen für den Kunden- und Mitarbeiterschutz

Um Kunden und Mitarbeiter zu schützen, hat die Sparkasse Südholstein umfangreiche Vorkehrungen zur Wahrung des Abstands und der Hygiene getroffen. Dazu gehören die Lenkung des Kundenverkehrs, die Installation von Plexiglas-Wänden als Spuck- und Niesschutz sowie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Digitale und telefonische Kontaktwege sollten weiterhin bevorzugt werden

Angesichts des nach wie vor geltenden Ziels, die Verbreitung des Corona-Virus auf möglichst niedrigem Niveau zu halten, empfiehlt die Sparkasse weiterhin, für die alltäglichen Bankgeschäfte die digitalen und telefonischen Kontaktwege zu nutzen. Neben ihrem Online-Banking verfügt die Sparkasse Südholstein über einen telefonischen Service. Über die zentrale Telefonnummer 04321/408-4444 können von zu Hause aus Kontostände abgefragt, Überweisungen oder Daueraufträge in Auftrag gegeben und viele Produkte abgeschlossen werden.

Auch größere Einkäufe ohne eine Berührung der Terminal-Tastatur sind möglich

Zudem empfiehlt die Sparkasse zwei besonders hygienische Varianten für die täglichen Zahlungsvorgänge: zum einen das kontaktlos Bezahlen mit der Sparkassen-Card oder Kreditkarte ohne PIN-Eingabe. Hierfür wurde das Limit pro Zahlungsvorgang gerade von 25 auf 50 Euro erhöht, sodass jetzt auch größere Einkäufe ohne eine Berührung der Terminal-Tastatur möglich sind. Dies gilt für bis zu fünf Bezahlvorgänge beziehungsweise bis zu einer Summe von 150 Euro. Eine weitere Variante ist das kontaktlose Bezahlen per Smartphone, bei der die Freigabe des Bezahlvorgangs ausschließlich auf dem eigenen Gerät erfolgt.

