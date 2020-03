Einsame Senioren, gestresste Eltern im Homeoffice und Selbstständige am wirtschaftlichen Abgrund sind in aller Munde. Doch was ist mit der großen Zahl von Schülern, Auszubildenden und Studenten? Alice Hakimy, Vorsitzende des Kinder- und Jugendbeirates Neumünster, schildert die momentane Situation.