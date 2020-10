Der Jahrmarkt der Schausteller in Neumünster startete an diesem Freitag pünktlich um 14 Uhr. Trotz der gestiegenen Zahl für die Sieben-Tage-Inzidenz und Auflagen für die Innenstadt dürfen sich die Karussells drehen und die Buden öffnen. Die Stadt hat den Betrieb sogar an zwei Wochenenden erlaubt.