Ein Reiserückkehrer aus der Türkei ist in Neumünster positiv auf Corona getestet worden. Das meldete die Stadt. Der Mann soll bereits in Quarantäne gewesen sein. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntag mit 4,9 Fällen pro 100.000 Einwohner unverändert auf dem Niveau von Freitag.