Neumünster

"Es ist noch völlig offen, wie das in Neumünster geregelt wird. Das Land Schleswig-Holstein hat ja eine Taskforce eingesetzt und den Start der kostenlosen Schnelltests erst für den 1. April zugesagt", sagte Neumünsters Stadtsprecher Stephan Beitz auf Nachfrage.

Die Stadt Kiel bietet seit Montag allen Kielerinnen und Kielern an sechs Standorten kostenlose Schnelltests an (einmal wöchentlich). Wer sich testen lassen will, kann diesen Service ohne Terminvergabe in Anspruch nehmen. Zusätzlich sollen Arztpraxen und Apotheken die Tests anbieten.

Kein Gratis-Test im Testzentrum Neumünster

In Neumünster kann man sich im Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) an den Holstenhallen auf Corona testen lassen - als regulärer PCR-Test im Auftrag des Gesundheitsamts oder eines Arztes sowie seit Mitte Januar als Schnelltest für Selbstzahler. Seit Mitte Februar kann sich dort auch Personal von Schulen und Kitas kostenlos testen lassen. Den Gratis-Test für alle gibt es dort aber nicht.

Auch Neumünsters Arztpraxen bieten die kostenlosen Tests für jedermann offenbar noch nicht an. "Wir haben noch keine Kontingente bekommen. Wenn wir sie haben, können die Ärztinnen und Ärzte ihre Patienten aber sicherlich testen", sagte Dr. Johannes Kandzora von der Kassenärztlichen Vereinigung.

Auch Apotheken können das Spahn-Versprechen nicht einlösen

Auch in Apotheken wird das Spahn-Versprechen noch nicht eingelöst. "Wir haben darüber weder Informationen noch die nötigen Test-Kits. Außerdem müsste dafür auch erstmal das Personal da sein, und geschult werden müsste es auch", sagte Matthias Neumann von der Apo-Rot Stadt-Apotheke Neumünster. Der Bundesgesundheitsminister wolle die Tests bezahlen, aber eine Infrastruktur gebe es dafür noch nicht. Er und zwei Kollegen machten Corona-Tests in Grundschulen und Kindertagesstätten, aber damit seien die Kapazitäten auch zunächst erschöpft, so Neumann.