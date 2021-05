Neumünster hatte keine Wahl, die Corona-Notbremse kommt: Am Wochenende lag die Sieben-Tage-Inzidenz den dritten Tag in Folge über der Grenze von 100. Am Sonnabend wurde eine Allgemeinverfügung erlassen, die die Details regelt. Die Einschränkungen für die Neumünsteraner sind groß.