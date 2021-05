Neumünster

Auch an Himmelfahrt sind private Zusammenkünfte im privaten und öffentlichen Raum in Neumünster nur erlaubt mit den Angehörigen des eigenen Haushalts sowie einer weiteren Person. Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt, teilte die Polizei mit.

Natürlich ist auch die Ausgangssperre zu beachten: Zwischen 22 und 5 Uhr darf man sich nicht draußen aufhalten - wenn man nicht gerade auf dem Weg zur Arbeit ist oder allein Sport macht (bis Mitternacht erlaubt). Auch wenn in Neumünster die Inzidenz derzeit bereits unter 100 gefallen ist, gelten vorerst weiterhin die strengen Regeln der Notbremse.

Vatertag: Kein Alkohol unter freiem Himmel

Sehr deutlich sagt Polizeisprecher Sönke Petersen: "Auch am Himmelfahrtstag ist der Ausschank und der Verzehr von alkoholhaltigen Getränken im öffentlichen Raum untersagt. Wir werden einschreiten und mit den gebotenen Maßnahmen agieren", etwa mit Anzeigen, Platzverweisen, notfalls werden Menschen in Gewahrsam genommen. Die Polizei werden sich taktisch und personell entsprechend aufstellen, um schnell und konsequent einschreiten zu können.

Aber auch außerhalb von Neumünster weist die Polizeidirektion Neumünster darauf hin, dass auch dieses Jahr Bollerwagentouren im Freundeskreis, exzessiver Alkoholkonsum und Gruppenansammlungen nicht erlaubt sind. Das werde gerade an Schwerpunkten wie dem Einfelder See kontrolliert, aber auch am Bordesholmer See.

Auch die Stadtverwaltung Neumünster wird den Kommunalen Ordnungsdienst an Himmelfahrt am Start haben, wie Stadtsprecher Stephan Beitz sagte.