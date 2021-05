Jetzt tickt die Uhr: Die Corona-Inzidenz ist am Dienstag nach fünf Tagen wieder unter den Wert von 100 Infizierten pro 100.000 Einwohner gefallen. Das Robert-Koch-Institut gibt einen Wert von 93,5 an. Nach fünf Werktagen in Folge kann die Notbremse gelockert werden.