Neumünster

Die Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) weist am Dienstag nur noch eine Inzidenz von 71,1 aus. Selbst das Herzogtum Lauenburg (79,3) und Kiel (87,1) haben höhere Werte. Trotzdem bleibt in Neumünster die Notbremse gezogen, die Ausgangssperre erhalten. Dienstag war der erste Tag unter 100.

Am Mittwoch fallen 25 Fälle aus der Statistik

"Das ist halt die Crux an dieser Sieben-Tage-Inzidenz. So schnell, wie sie hochspringt, fällt sie eine Woche später auch wieder", sagte Stadtsprecher Stephan Beitz - wenn nicht so viele neue Fälle dazukommen wie eine Woche zuvor. An diesem Mittwoch fallen die 25 Neuinfektionen vom 5. Mai aus der Statistik. Damals war die Inzidenz von 73 auf 99 hochgeschnellt.

Die Notbremse mit ihren Einschränkungen wie der Ausgangssperre kann frühestens am Mittwoch, 19. Mai, ausgesetzt werden. Dann muss die Inzidenz aber bis Montag, 17. Mai, unter 100 bleiben.