"Nur" ein neuer Fall in der Stadt

Mehr als vier Tage lang wird die Altonaer Straße in Neumünster voll gesperrt. Sie ist eine der Haupteinfallstraßen und führt von den A7-Abfahrten Neumünster-Süd und Großenaspe in Richtung Innenstadt. Der Grund sind Schienenarbeiten auf dem Bahnübergang am Südbahnhof.