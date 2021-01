Das Taxigeschäft ist in Neumünster in der Pandemie um die Hälfte eingebrochen, 2020 wurden mehrere Wagen abgemeldet. Die Unternehmen halten sich mit Krankenfahrten über Wasser. Funkzentralen-Chef Şenol Çelik landet mit seiner Idee fürs Gewerbe nicht beim OB: Per Taxi zum Impfen.