Corona-Risiko ist in Neumünster eher niedrig

Neumünster

Die Landesregierung Schleswig-Holstein macht täglich eine Zusammenstellung mit einem Überblick über die Entwickung der Corona-Krise und verschickt sie an die Kreise und kreisfreien Städte.

Demnach waren am Sonnabend in Schleswig-Holstein 1568 Infizierte seit Beginn der Epidemie gemeldet, 120 mehr als am Freitag. Neumünster ist dort unverändert mit 30 Betroffenen gelistet.

"Relatives Risiko" in Neumünster liegt bei 0,695

Aus den Meldedaten des Landes, die sich wiederum aus den offiziellen Zahlen der Gesundheitsämter ergeben, geht hervor: Seit offiziellem Beginn der Epidemie (9. März) herrscht in Neumünster ein "relatives Risiko" einer Infizierung von 0,695 (berechnet auf 100.000 Einwohner).

Neumünster ist "Grün"

Damit wird Neumünster als einer der wenigen Kreise auf der Schleswig-Holstein-Karte in grüner Farbe gekennzeichnet. Ein niedrigeres Risiko gibt es nur in Flensburg (0,55), Nordfriesland (0,52), Dithmarschen (0,48) und Ostholstein (0,45).

An der Spitze (und als einziger in roter Farbe ausgewiesen) steht der Kreis Pinneberg mit einem Risiko von 1,94. Dort waren (am Sonnabend) insgesamt 298 Infizierte gemeldet.

Etwas anders sieht der Blick auf die gerade abgelaufene Woche aus: Hier ergibt sich für Neumünster ein Risiko-Wert von 1,15 und damit Platz 4. Die Zahl der Infizierten hatte sich von 15 auf 30 verdoppelt. Am schlimmsten sah es in der vergangenen Woche im Herzogtum Lauenburg aus: Die Zahl sprang um 67 auf 146, das "relative Risiko" kletterte auf 2,24.

Flüchtlingsunterkunft unter Quarantäne

Fünf der 30 Infizierten in Neumünster sind Asylbewerber in der Erstaufnahme des Landesamts für Ausländerangelegenheiten. Die Asylunterkunft wurde nach der fünften positiven Test am Freitag komplett unter Quarantäne gestellt.

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen auf der KN-Bühne - zu den Videos: