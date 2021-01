Seit 2. November betreibt das Deutsche Rote Kreuz das Corona-Testzentrum in Neumünster - bislang nur für offiziell verordnete Tests. Von Montag an kann in dem Testzentrum bei den Holstenhallen Jedermann einen Schnelltest machen lassen - nur für Selbstzahler. Die Bezahlung ist aber etwas kompliziert.