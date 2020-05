In den Holstenhallen sind am Donnerstag nicht die Sektkorken geknallt, aber die jüngste Lockerung der Corona-Regeln wurde sehr wohl mit Freude aufgenommen. Immerhin sind ab dem 18. Mai wieder Veranstaltungen mit bis zu 50 Personen erlaubt. Das ist der erste Schritt in Richtung Normalität.