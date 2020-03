Näherinnen wollen Schutzmasken fertigen

Neumünster

Den Anstoß gab Nähmaschinen-Initiator Peter Weiland. Die Idee kam ihm, als er kürzlich einen Bericht über die Essener Uniklinik sah. Hier sitzen Verwaltungsmitarbeiter und Gärtner an Nähmaschinen, um fehlende Atemschutzmasken für nichtmedizinisches Personal wie etwa Reinigungskräfte zu fertigen. „Eine tolle Aktion“, dachte sich Weiland, „wie maßgeschneidert für unseren Verein.“

1000 Euro und zehn Näherinnen stehen sofort bereit

Anfang letzter Woche beriet er sich mit dem Vorstand des Bürgernetzwerkes. Mit einer überwältigenden Mehrheit von zehn zu eins Stimmen beschloss der Vorstand, 1000 Euro aus dem Vereinsguthaben für benötigte Materialien zur Verfügung zu stellen. Der zehnköpfige harte Kern der Netzwerk-Nähgruppe sagte sofort seine Unterstützung zu, und am Donnerstag trug man das ehrenamtliche Angebot an die Verantwortlichen der Stadt heran.

„Wir freuen uns sehr über das bürgerschaftliche Engagement“, sagte Thorben Pries. „Sobald es Bedarf gibt, kommt die Stadt gerne auf das Angebot zurück“, teilte der Büroleiter von Oberbürgermeister Olaf Tauras mit. „Das Geld steht bereit, die Näherinnen können sofort mit ihrer Arbeit beginnen“, sagt Peter Weiland.

Warten auf den Startschuss

Zehn Frauen stehen bereits mit ihren Nähmaschinen in den Startlöchern. "Es ist aber kein Problem, die Anzahl der Schneiderinnen zu vervielfachen“, betont Peter Weiland. Man warte jetzt einfach auf den Startschuss, die Nähanleitung und die Materialvorgaben vonseiten der Stadt. „Wir bieten Geld und Arbeitsleistung, über die Stoffauswahl und die Schnittmuster müssen die Fachleute entscheiden“, betonen die Mitglieder des Bürgernetzwerkes.

Selbstgenähte Namenstücher für Neugeborene

Dass sie schneidern können wie die Profis, haben die engagierten Frauen bereits hinlänglich bewiesen. Um die Neumünsteraner Innenstadt attraktiver zu machen und damit den inhabergeführten Einzelhandel zu stärken, begrüßen sie neugeborene Neumünsteraner mit selbstgenähten Namenstüchern. In den Sommermonaten schmücken unzählige bunte Fahnen die gesamte Lütjenstraße und erfreuen frisch gebackene Eltern ebenso, wie zufällig vorbeikommende Passanten.

„Auch für den kommenden Sommer planen wir diese Aktion und sind schon fleißig am Vorbereiten“, sagt Christina Wetzel, die sich von Beginn an in der Nähgruppe engagiert. Normalerweise treffe man sich zum gemeinsamen Nähen. „Im Moment näht jeder in den eigenen vier Wänden.“ Viele Menschen fühlten sich momentan zur Passivität verdammt. „Als Mitglied der Nähmaschine kann man auch von zu Hause aus für die Gesellschaft aktiv sein“, findet Christina Wetzel.

