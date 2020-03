Karin Möller vermittelt Yoga per Video

Neumünster

Es ist diese Machtlosigkeit, die Karin Möller zu schaffen gemacht hat. Noch bevor am 14. März die offizielle Anordnung kam, dass Handel, Restaurants und Freizeiteinrichtungen geschlossen werden müssen, hatte sie sich selber schon dazu entschlossen, den Unterricht in ihrem Yogastudio „Art of Balance“ einzustellen. „Ich habe das ausführlich mit meiner Familie besprochen. Ich konnte es nicht verantworten, dass sich einer meiner Schüler hier vielleicht ansteckt oder das Virus einschleppt“, sagt sie. Aber nach 24 Stunden nahm sie den Kopf wieder hoch, entwickelte einen Plan und macht jetzt Fern-Yoga für ihre Schüler.

Räume in der alten Holsten-Brauerei sind zu klein für Sicherheitsabstände

Vor zwölf Jahren hat Karin Möller sich als Yogalehrerin selbstständig gemacht, seit gut sieben Jahren hat sie ihr Studio in der alten Holsten-Brauerei. Sie und drei Mitarbeiterinnen bieten Yoga- und Pilates-Kurse an, die immer gut ausgebucht sind und teilweise Wartelisten haben. In den Räumen wäre es nicht möglich, einen Sicherheitsabstand im Sinne der Anti-Corona-Regeln zwischen den Matten einzuhalten – also musste Plan B her.

Als Kamera dient ein Smartphone im Stativ

Aus einem Gefühl der Verpflichtung gegenüber ihren Schülern und immer wieder dieser Machtlosigkeit gegenüber dem unsichtbaren Gegner, dem Virus, fährt Karin Möller (56) jetzt regelmäßig ins Studio und nimmt Videofilme auf. „Beim Einrichten hat mir mein Sohn geholfen, der sich damit einfach besser auskennt“, sagt sie lachend. Jetzt klemmt sie einfach ihr Smartphone in ein Stativ, richtet es aus, setzt sich auf die Matte und beginnt eine Einheit.

Filme verschickt Karin Möller digital an ihre Schüler

Die Filme verschickt sie laufend über Whattsapp an ihre Schüler, ergänzt mit kurzen Hinweisen (“Hier eine kleine Sequenz für den unteren Rücken! Danach kommt eine kurze Meditation.“) Nach ersten Anpassungsschwierigkeiten haben die Filme jetzt auch eine gute Qualität. Die Zugriffszahlen sind hoch; viele Schüler laden die Videos aus dem Netz und legen sich dazu auf die Matte im heimischen Wohnzimmer.

Beim Live-Unterricht waren 75 Schüler eingeloggt

Zweimal hat Karin Möller jetzt auch schon eine Live-Stunde gegeben, in die sich im Internet bis zu 75 Schüler gleichzeitig eingeloggt hatten. Es dauerte eine Weile, bis jeder Teilnehmer begriffen hatte, dass er selber das Mikrofon an seinem Gerät ausmachen muss, weil ihm (oder den tobenden Kindern im Hintergrund) sonst die ganze Yoga-Community zuhören konnte. „Ich musste mehrfach unterbrechen, weil wir alle so herzhaft gelacht haben“, sagt die erfahrene Lehrerin.

Neustart notfalls in Kleingruppen mit Mundschutz

Karin Möller ist gerührt, wenn ihr Schüler Mut zusprechen oder ein Foto von sich schicken, wie sie zu ihrer Anleitung daheim Yoga machen. „Bislang hat kein einziger Schüler den Vertrag gekündigt, kein einziger hat nach einer Ermäßigung des Beitrags gefragt. Ich bin darüber immer wieder gerührt und sehr, sehr dankbar.“ Irgendwann werde das ganze Drama vorbei sein, und dann werde wieder im Studio geübt. Karin Möller: „Notfalls fangen wir in kleinen Gruppen an, tragen alle Mundschutz und amüsieren uns. Irgendwie geht es immer weiter.“

