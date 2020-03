Vier bestätigte Fälle in Neumünster

Neumünster

Um die mögliche Infektionskette zu unterbrechen, ermittelt das Gesundheitsamt jetzt die Kontaktpersonen der vier Erkrankten, damit sie ebenfalls häuslich isoliert werden.

Zwei Frauen steckten sich in Österreich an

Der erste Fall war eine Urlaubrückkehrerin aus Österreich. Am Dienstag wurde dann eine zweite Frau positiv getestet; auch sie war in Österreich im Urlaub gewesen. "Sie wohnt in Neumünster, wurde aber auf ihrer Rückreise bei ihrer Familie in Süddeutschland durch das dortige Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt", teilte die Stadt Neumünster mit.

Ein Flüchtling in der Erstaufnahme Neumünster ist betroffen

Der dritte bestätigte Fall ist ein Mann aus der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge, der dort isoliert wurde. Ein Mann, der sich offenbar auf einer Geburtstagsfeier in Süddeutschland angesteckt hat, ist der vierte bestätigte Fall. Auch er ist zu Hause isoliert und auf dem Wege der Besserung.

„Wir weisen die Bürgerinnen und Bürger noch einmal eindringlich darauf hin, unbedingt Abstand zu halten, um weitere Infektionen zu vermeiden. Zudem sollten die Hygieneregeln unbedingt beachtet werden“, sagte die Leitende Amtsärztin Dr. Alexandra Barth vom Fachdienst Gesundheit an die Bevölkerung.

