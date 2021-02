Corona: Vorsichtiger Optimismus im FEK

Neumünster

Die Neurologie-Station konnte nach dem Ende des Ausbruchs bereits wieder geöffnet werden, die Onkologie wurde gestern gerade für die Wiedereröffnung vorbereitet. „Alle Reihentests von Patienten und Mitarbeitern waren negativ“, sagte Pace.

Auf der Gefäßchirurgie, wo es Ende Dezember den ersten Ausbruch gegeben hatte, wurden allerdings Anfang dieser Woche erneut zwei Patienten positiv getestet. Wieder waren es Patienten, die bei der Aufnahme noch negativ waren und danach plötzlich einen zweiten, positiven Corona-Test hatten.

Betroffene Patienten kamen auf die Infektionsstation

Dr. Pace: „Wir testen grundsätzlich alle Patienten nach 72 Stunden ein zweites Mal. Auch wer innerhalb des Hauses verlegt wird, in den OP muss oder Erkältungssymptome entwickelt, wird extra getestet.“ Die beiden Betroffenen wurden auf die Infektionsstation verlegt und haben vermutlich auch niemanden im Haus angesteckt.

Auch die erkrankten oder in Quarantäne geschickten FEK-Mitarbeiter kommen langsam wieder ins Haus zurück. „Wir fahren weiter auf Sicht, sind aber bei den Pflegekräften wieder gut aufgestellt“, sagte Pflegedirektor Christian de la Chaux.

Darum wird jetzt auch das Programm der planbaren Operationen wieder hochgefahren, so dass ab Anfang nächster Woche wieder Gallenblasen, Gefäßverschlüsse und andere Leiden operiert werden können. Pace: „Das sind alles wichtige Operationen für die Patienten, aber wir konnten es vertreten, sie ein paar Tage zu verschieben.“

Inzidenz von Neumünster so niedrig wie zuletzt am 6. Januar

Der vorsichtige Optimismus wird auch unterstützt durch die aktuelle Lage an der Corona-Front: Am Donnerstag bestätigte das Gesundheitsamt Neumünster „nur“ vier neue Infektionen. Damit sind jetzt 1018 Menschen in Neumünster betroffen, aber von ihnen sind bereits 891 wieder genesen. Deren Zahl stieg gestern erfreulich stark um gleich 21 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel auf 63 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und damit auf den niedrigsten Wert seit dem 6. Januar.

Allerdings hat die Stadt Neumünster auch ein weiteres Opfer zu beklagen. Eine 71-jährige Frau ist an den Folgen der Infektion gestorben. Sie ist bereits der 21. Todesfall in Neumünster.

Gestern wurden 19 Corona-Patienten im FEK behandelt, davon zwei unter Beatmung auf der Intensivstation. Die Zahlen gehen langsam zurück, es gibt jederzeit freie Betten für Menschen mit dem Virus.