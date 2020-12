„Wenn die Menschen nicht in die Kirche kommen dürfen, muss die Kirche zu den Menschen kommen,“ dachte sich die Wasbeker Pastorin Annbritt Menck und fuhr an Heiligabend mit einem Anhänger über die Dörfer. So kamen die Menschen auch in Padenstedt, Ehndorf und Arpsdorf zu einem Gottesdienst.