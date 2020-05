Ab Sonnabend, 23. Mai, können die Neumünsteraner auch wieder die Müll- und Wertstoffsammelplätze am Kreuzkamp (Einfeld), an der Carlstraße (Gartenstadt) und am Waldwiesenweg (Brachenfeld) nutzen. Die Plätze in Gadeland, Tungendorf und Faldera waren bereits am vergangenen Wochenende geöffnet worden.