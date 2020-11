Die Stadt Neumünster meldet am Sonntag 277 bestätigte Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie. Das sind zehn mehr als am Freitag. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut Stadtverwaltung damit 46,9 pro 100.000 Einwohner. Derzeit sind 58 Neumünsteraner erkrankt und in häuslicher Isolation.

Von Florian Sötje