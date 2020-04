Neumünster

Im Krankenhaus wurden am Dienstag zehn Patienten behandelt, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Die Klinik hatte sich seit Wochen auf die Behandlung von erkrankten Personen vorbereitet und eine zweite Intensivstation aus dem Boden gestampft. Auch ein Integriertes Notfallzentrum in Containern steht jetzt vor der Tür des Krankenhauses an der Friesenstraße.

34 Neumünsteraner sind erkrankt

Zum Glück wurde am Dienstag in Neumünster kein weiterer Fall einer Infizierung bestätigt. Weiterhin sind 34 Neumünsteraner betroffen (oder schon wieder genesen). Sechs von ihnen müssen im Krankenhaus betreut werden.

Aktuell sind nach Auskunft der Stadtverwaltung 83 Menschen aus Neumünster in Quarantäne.

