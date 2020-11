In Neumünster ist eine 87-jährige Frau an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das ist der vierte Todesfall in der Stadt im Zusammenhang mit dem Covid-19-Virus. Ob es sich um eine Bewohnerin des Heimes Hahnknüll handelt, wollten weder die Stadt noch das Rote Kreuz bestätigen.