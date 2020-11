In der Fachklinik Hahnknüll in Neumünster sind am Mittwoch keine weiteren Corona-Infektionen festgestellt worden. Die neun infizierten Bewohner sind fast alle über 80 Jahre alt und dement und sind nun auf ihren Zimmern isoliert. Das ist eine enorme Belastung für die Betroffenen und die Pflegekräfte.