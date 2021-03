Neumünster

In Neumünster wurden am Donnerstag 12 neue Corona-Fälle gemeldet. Zudem wurde bekannt, dass es vermehrt Fälle im DHL-Paketfrachtzentrum am Krokamp gibt. In den vergangenen Tagen wurden insgesamt 20 infizierte Personen gemeldet.

„Das Gesundheitsamt stimmt sich, wie schon Ende April/Anfang Mai 2020, sehr eng mit dem Unternehmen DHL ab. Die erforderlichen Maßnahmen werden von DHL sehr gut umgesetzt, sie haben ein sehr schlüssiges Hygienekonzept. Nach unseren Recherchen steckten sich die Mitarbeitenden in den aktuellen Fällen höchstwahrscheinlich im privaten Umfeld an“, sagte die Leitende Amtsärztin Dr. Alexandra Barth.

DHL-Pressesprecherin Maike Wintjen ergänzt: „Der Schutz unserer Mitarbeiter hat für uns höchste Priorität. Zur weiteren Reduzierung sozialer Kontakte innerhalb der Belegschaft stellen wir derzeit auch in zwei Wellen zu, sodass sich Früh- und Spätschicht untereinander nicht begegnen.“