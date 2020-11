Schlimme Entwicklung in Neumünster: Am Dienstag wurden gleich 20 neue Corona-Fälle bestätigt, darunter elf weitere Bewohner und drei weitere Pflegekräfte im gerontopsychiatrischen Wohnbereich der DRK-Fachklinik Hahnknüll. Dort waren am Sonntag alle Menschen zum zweiten Mal getestet worden.