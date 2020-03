Auch in Zeiten von Corona, wenn vielen Unternehmen die Aufträge wegbrechen, müssen Sozialversicherungsbeiträge pünktlich gezahlt werden.Die AOK Nordwest bietet aber den Arbeitgebern, Selbstständigen und Kleinunternehmern in Neumünster die Stundung an - unbürokratisch, wie sie verspricht.