Neumünster

Zunächst hatte Matthias Neumann (Holsten-Apotheke) die Tests für die Nachmittage organisiert. Kurzfristig kam Julia Meidel (Ring-Apotheke) hinzu; sie und ihr Team übernehmen die Vormittage. Am Dienstag standen schon zehn Menschen vor der Tür. Erster Proband war Oberbürgermeister Olaf Tauras; sein Test viel negativ aus. Er dankte den Apothekern für ihre Arbeit: „Eine tolle Sache!“ Meidel und Neumann sind bislang die einzigen Apotheker aus der Stadt, die sich hier einbringen.

Bürger müssen sich nicht anmelden, sondern nur den Personalausweis mitbringen. Mit ihrer Unterschrift vor der Testung willigen sie ein, dass ein positives Ergebnis an das Gesundheitsamt gemeldet wird. Dann müssen die Betroffenen sofort in Quarantäne und einen offiziellen PCR-Test nachlegen.

44 Tests am ersten Tag in Neumünster

Julia Meidel und Matthias Neumann haben Erfahrungen mit Schnelltests an Schulen und Kitas gesammelt. Finanziell gehen sie in Vorleistung, haben Personal eingestellt. „Und dann hoffen wir, dass Herr Spahn am Ende auch die Rechnung zahlt“, sagte Neumann. Am ersten Tag wurden 44 Tests gemacht - und darunter war gleich ein positives Ergebnis.

Ab Freitag Terminvergabe im Internet

Am Freitag soll im Internet auch eine Plattform für eine Terminvergabe an den Start gehen (www.corona-testzentrum-neumuenster.de); dort kann man die Formulare vorab ausfüllen, um Zeit zu sparen. Einen Schnelltest kann man auch im Testzentrum an den Holstenhallen machen, aber dort kostet er 30 Euro.

Zunächst wird in zwei Kabinen getestet, aber je nach Bedarf können vier weitere Kabinen aufgebaut werden. Eine Testerin schafft im Schnitt 20 Abstriche pro Stunde.

Getestet wird Montag bis Sonnabend von 8 bis 12.30 sowie wochentags von 14 bis 18 Uhr (Donnerstag bis Sonnabend von 15 bis 18 Uhr) und Sonntag von 10 bis 16 Uhr.