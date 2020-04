Ordnungsdienst Neumünster: Kaum Stress auf der Streife

Neumünster

Nicole Lüthje und Michael Wolf zählen zu den alten Hasen beim Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) und sind, nicht nur in Zeiten von Corona, auch am Wochenende im Einsatz. Derzeit haben sie auf viel mehr zu achten als sonst.

Durch die Bank vorbildliches Verhalten

In gemächlichem Schritt waren die beiden am Sonnabendvormittag auf dem Wochenmarkt und in der übrigen Innenstadt von Neumünster unterwegs. Beanstandungen gab es kaum. "Die Markthändler und die Kunden verhalten sich durch die Bank vorbildlich. Überall weisen Schilder und Markierungen auf den einzuhaltenden Sicherheitsabstand hin", sagt Michael Wolf.

In den ersten Tagen des Kontaktverbots war das noch anders. Die neuen Regeln mussten sich erst herumsprechen; mancher Geschäftsinhaber musste darauf hingewiesen werden. "Wir gehen freundlich auf die Menschen zu und bekommen das Verhalten in aller Regel auch zurück", sagt Nicole Lüthje.

"Vorn sind alle Läden abgeschlossen"

Sie und ihre acht Kollegen lassen sich aber auch nicht für dumm verkaufen. "Vorn sind alle Läden abgeschlossen", sagt sie lächelnd und macht deutlich: Die KOD-Leute kennen auch die Hintereingänge und schauen regelmäßig nach, ob da vielleicht Waren verkauft werden.

In Zeiten von Corona werden die KOD-Leute regelmäßig durch Mitarbeiter der Verwaltung verstärkt, etwa durch Lebensmittelkontrolleure oder Kollegen vom Ordnungsamt.

Jeder Laden, jede Gaststätte wird täglich überprüft

Zumeist an den Nachmittagen schwärmen sie in ihren blauen Uniformen in die Stadtteile von Neumünster aus. Derzeit vergeht kein Tag, an dem nicht jedes Geschäft und jede Gaststätte mindestens einmal besucht wird - gelegentlich auch in Zivilkleidung.

Nicole Lüthje: "Wir haben komplette Listen aller Geschäfte und Dienstleister und achten genau darauf, dass dort kein Betrieb ist. Das muss jetzt einfach sein, damit wir die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen können", so Nicole Lüthje.

Großfamilie? Ausweise, bitte

Wenn die KOD-Leute eine größere Gruppe antreffen, gerne mal in Rencks Park oder in den Teichuferanlagen, dann sprechen sie die Menschen an und bitten sie, Abstand zu halten. Häufig stellt sich dann heraus, dass es sich um eine Großfamilie handelt - und die darf ja zusammen sein. Michael Wolf: "Wenn ich die Familienähnlichkeit nicht auf Anhieb erkenne, lasse ich mir auch die Ausweise zeigen, da stehen ja die Adressen drin."

Der neue Bußgeldkatalog, den das Land am Freitag für Verstöße gegen die Corona-Regeln erlassen hat, wenden die Neumünsteraner Kontrolleure an diesem Wochenende noch nicht konkret an. Nicole Lüthje: "Wenn wir Verstöße feststellen, nehmen wir sie auf. Welche Summe dann dafür fällig wird, entscheiden nicht wir."

Neumünster hat den KOD verdoppelt

Die Entscheidung zur Einführung eines Kommunalen Ordnungsdienstes war 2015 in Neumünster umstritten, aber sie hat sich nach einhelliger Einschätzung bewährt. Viele Bürger loben die Streifen und geben ihnen Hinweise. Die Stadt hat darum 2019 nicht nur die Stellen der vier Mitarbeiter entfristet, sondern sogar das Personal verdoppelt.

Nach Beobachtung der Kontrolleure haben die Menschen sich in den vergangenen Wochen verändert. Nicole Lüthje: "Es ist wirklich angenehmer geworden. Die Menschen sind freundlicher und rücksichtsvoller. Ich habe das Gefühlt, viele sind in sich gegangen."

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.