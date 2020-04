Busfahrkarten in mobiler Verkaufsstelle

Neumünster

Um den Busverkehr trotz Corona langfristig sicherzustellen, werden die Busfahrer vor Ansteckung geschützt, indem der vordere Bereich der Busse abgesperrt ist. Dadurch ist seit vier Wochen kein Fahrscheinverkauf im Bus mehr möglich. Seit auch die zentralen Vorverkaufsstellen in der Innenstadt geschlossen wurden, haben die Fahrgäste Mühe, Fahrkarten zu kaufen. Schwarzfahren ist aber nicht jedermanns Sache.

Die SWN haben die Möglichkeit geschaffen, in den noch geöffneten Vorverkaufsstellen undatierte Einzelkarten zu kaufen und die dann selbst bei Einstieg in den Bus ganz ehrlich mit dem Nutzungsdatum zu versehen. Man kann aber auch die Fahrt zunächst ohne Ticket antreten und das dann am Ende der Fahrt in einer Vorverkaufsstelle oder am Fahrkartenautomaten der DB zu kaufen. Generell fahren viel weniger Menschen mit dem Bus.

Schwarzfahren ist nicht jedermanns Sache

Viele Fahrgäste freuen sich klammheimlich über die "Freifahrten", aber längst nicht alle: „Insbesondere ältere Menschen haben erhebliche moralische Bedenken damit, ohne gültigen Fahrschein in den Bus einzusteigen. Manche Fahrgäste wollten sogar unter der Absperrung hindurchklettern und den Busfahrern ihr Fahrgeld geben“, berichtet Sonja Kessal, Leiterin des SWN-Verkehrsbetriebs.

Nun wurde ein Pkw der SWN zur Verkaufsstelle umgebaut. Gezahlt wird möglichst mit EC-Karte. Das Auto steht zu den Hauptverkehrszeiten am Bahnhof/Zob, um Pendlern die Möglichkeit zum Fahrkartenkauf zu geben. Vormittags steht das Fahrzeug auf dem Großflecken. Dadurch können die Wochenmarktbesucher erreicht werden und auch Menschen, die zu den zentralen Arztpraxen, Apotheken und Geschäften wollen.

Das Auto steht am Zob, Bussteig F, von montags bis freitags von 6 bis 9.50 Uhr und von 14.10 bis 18 Uhr. Auf dem Großflecken (Haltestelle Rathaus) steht es montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr und sonnabends von 9 bis 13 Uhr.

