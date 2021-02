Das Deutsche Rote Kreuz Neumünster beteiligt sich in seinem Corona-Testzentrum an den Holstenhallen an den kostenlosen Schnelltests für das Personal von Schulen und Kitas. Die Tests hat die Landesregierung zur Wiederöffnung der Schulen zugesagt. Bis zu 2000 Personen in Neumünster sind berechtigt.